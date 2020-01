La Nazione stamani si concentra anche sul mercato e spiega come la Fiorentina sia in una fase di stallo per la questione centrocampista. Meitè e Duncan (Pradè è andato su Caprari che interessa al Sassuolo per provare tatticamente a sbloccare la trattativa per il ghanese) non si stanno sbloccando mentre Bonifazi sta nicchiando sulla SPAL ma i viola non sono convinti al cento per cento su di lui. Oltre a questi tavoli, i gigliati stanno sondando il mercato spagnolo, da dove potrebbe arrivare un colpo a sorpresa, un nome mai uscito fino ad oggi.