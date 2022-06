La tentazione Umtiti? Più per il Barça che per la Fiorentina. Basta guardare i numeri del francese

Una prima parte di carriera folgorante quella di Samuel Umtiti, venuto su dall’ottimo settore giovanile del Lione, con cui si era affermato sia in Ligue 1 che in Europa e Champions League, fino a raggiungere anche la Nazionale francese. Con Le Bleus ben 31 presenze: era lui il titolare nella finale persa dell’Europeo 2016 ma anche in quella vinta al Mondiale al 2018. Il classe ’93 però si è di fatto arenato proprio dopo quell’alloro mondiale, finendo nelle retrovie al Barcellona: dalla stagione 2018/19 ad oggi infatti appena 41 presenze in Liga e 9 nelle coppe, con nazionale salutata ormai 3 anni fa. Ecco perché la ‘tentazione Umtiti‘ di cui parla Tuttosport, tale lo è forse più per il Barça che non per la Fiorentina, tra problemi fisici e disciplinari del giocatore, da tempo in rotta con i vertici blaugrana.