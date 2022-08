La testa è al Twente. Intanto però c’è la cifra pattuita tra Fiorentina e Hellas Verona per Barak

Tutte le energie in queste ore sono concentrate sull’esordio in Conference League della Fiorentina, che domani sera scenderà in campo al Franchi contro il Twente. Il mercato viola però è sempre attivo, soprattutto per quanto riguarda la ricerca di una mezzala. Secondo quanto riporta il giornalista Matteo Mosciatti, la società viola avrebbe trovato l’accordo sulla cifra per Barak con l’Hellas Verona: 13 milioni di euro più bonus.

Prima il doppio confronto con il Twente, poi l’assalto al giocatore gialloblù. Tutti i tasselli sembrano essere stati messi al proprio posto.