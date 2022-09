La toccante intervista di Liverani: “Sarei stato pronto a sacrificare tutto per mia moglie. Avrei dato la vita per salvarla”

L’allenatore del Cagliari Fabio Liverani sta passando un momento davvero complicato: nei giorni scorsi, sua moglie, Federica Frangipane, è venuta a mancare. L’ex tecnico della Fiorentina ha raccontato l’accaduto e ha confessato il suo dolore in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Per mia moglie, ero pronto a sacrificare davvero tutto. Purtroppo, lei non me lo ha permesso, ma avrei dato la vita per salvarla“.

E aggiunge: “Era una donna forte; adesso non c’è più, ha provato a combattere fino alla fine. La prima diagnosi ha rilevato un cancro al cervello, ma di natura benigna (meningioma), non era un qualcosa di terribile. Le tre operazioni, in ordine di difficoltà, hanno constatato che non si trattava più di un male da poter combattere“.