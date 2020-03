La Tod’s apre un fondo a favore dei dipendenti. Diego Della Valle: “Situazione imprevedibile. Avrei bloccato le borse, ma magari dietro ci sono un po’ di furbetti…”

Il presidente, amministratore delegato e azionista di maggioranza di Hogan e Tod’s ed ex patron della Fiorentina Diego Della Valle a La7 ha definito tra l’altro l’emergenza del coronavirus e della malattia relativa COVID-19 “una situazione difficile e imprevedibile”, ammettendo di essere stato colto di sorpresa dal virus. “Non avevamo mai pensato potesse accadere”. Vale la pena ricordare che la Tod’s ha lanciato un fondo a favore di dipendenti e famiglie per sostenere le necessità legate all’emergenza coronavirus.

“In un momento come questo perché non si è pensato di chiudere le borse per un certo periodo, onde bloccare quelli che sono stati degli sperperi di centinaia di migliaia di miliardi? Le aziende sono le stesse di dieci giorni fa, quindi bloccare le borse avrebbe significato dare respiro al sistema, verificare ciò che succedeva e poi riaprire le borse quando il mercato fosse diventato stabile. Non vorrei che dietro a queste cose ci fossero dietro magari un po’ di furbetti che vogliono che la borsa nell’arco di due giorni cresca, salga e scenda, per fare un po’ gli affari loro”, ha detto Della Valle, ospite di Giovanni Floris.