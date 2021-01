La “Torre pendente” si illumina di viola per beneficienza ma i cittadini di Pisa trovano comunque il modo di fare ironia contro Firenze

Il 30 gennaio la Torre di Pisa si colorerà di arancione e viola. No, ovviamente non si tratta di un omaggio alla Fiorentina bensì a una bella iniziativa benefica. Su direttiva dell’Oms, la Torre pendente e tanti altri monumenti tra i più importanti del pianeta si illumineranno per simboleggiare la lotta alle malattie tropicali neglette. Tali patologie, ogni anno, causano nei Paesi più poveri due miliardi e mezzo di vittime, impatto paragonabile a quello di malaria e tubercolosi.

Peccato però che non tutti abbiano colto la reale motivazione che sta dietro a questa iniziativa. Leggendo i commenti sotto all’articolo postato da PisaToday su Facebook, si nota infatti come numerosi cittadini di Pisa non condividano la scelta del colore viola. Il motivo ovviamente è la storica rivalità con la città di Firenze e con la Fiorentina, ma in questo caso l’ironia (a volte neanche troppo velata) appare veramente di cattivo gusto.

“La Torre viola non si può vedere”, “Viola m***a”, “Levate quel colore, fa schifo”, “Ma di tutti i colori che ci sono proprio il viola m***a hanno scelto?”. Questi sono solo alcuni dei commenti presenti sul famoso social network. Ironici, certo, ma questa volta quantomai fuori tema.