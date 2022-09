La trasferta a Firenze attira tantissimi tifosi degli Hearts: non bastano oltre duemila biglietti per contenere le richieste

Firenze è oggettivamente una meta turistica molto gettonata, figuriamoci per gli appassionati di calcio che hanno l’opportunità di veder giocare al Franchi la loro squadra del cuore. In questo caso, letteralmente. I tifosi degli Hearts of Midlothian si stanno già preparando alla trasferta per la sfida contro la Fiorentina (ritorno in Italia in programma il 13 ottobre).

Secondo quanto riportato da Footballscotland.uk, sono stati messi a disposizione esattamente 2314 tagliandi per gli scozzesi, pronti a venire a Firenze in massa. Viste le numerosissime richieste, gli Hearts hanno azzardato la richiesta di un’aggiunta del numero di biglietti disponibili per gli ospiti; proposta rifiutata dalla Fiorentina, che non salirà oltre quella cifra. Insomma, a giudicare dalle premesse, Firenze dovrà prepararsi a un’improvvisa invasione di scozzesi.