La trattativa con il Cagliari per Sottil potrebbe sbloccare l’arrivo in viola di due pedine in ruoli diversi

Sulle pagine de La Nazione viene confermato che per il trasferimento dell’esterno della Fiorentina Riccardo Sottil al Cagliari siamo ai dettagli. C’è però una novità: questa trattativa può rappresentare la sponda per far arrivare a Firenze il difensore e capitano rossoblù Luca Ceppitelli, che andrebbe così a completare il reparto difensivo viola. Secondo il quotidiano resta aperta anche la pista che porterebbe a Leonardo Pavoletti; l’attaccante potrebbe arrivare a Firenze come punta di riserva.

