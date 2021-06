La trattativa con Italiano rallenta e la Fiorentina si guarda intorno: Fonseca in pole se salta l’affare con lo Spezia

Potrebbe non essere neanche Vincenzo Italiano il nuovo allenatore della Fiorentina. Non che ci siano state fratture definitive tra le parti, però nelle ultime ore le trattative sono rallentate. Che ci fossero dei problemi con lo Spezia era risaputo, tuttavia si pensava potessero essere risolti senza particolari apprensioni.

Tali problemi, invece, sembrano ancora irrisolti ed è per questo che la Fiorentina in queste ora ha cominciato anche a guardarsi intorno. Nel panorama delle possibili soluzioni quella che spicca porta il nome di Fonseca, ex tecnico della Roma già opzionato dai viola prima di scegliere Gattuso. Non è da scartare neanche la pista che porta a Benitez, allenatore già passato dalla Serie A con il Napoli la cui ultima esperienza è stata in Cina al Dalian Yifang.

La situazione resta in bilico dunque, nella speranza che si arrivi presto a una soluzione. Ma quella di vedere Italiano sulla panchina della Fiorentina, al momento, potrebbe essere tutt’altro che una certezza.