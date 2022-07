La trattativa per Praet entra nel vivo: L’idea della Fiorentina per convincere il Leicester

Sarà formalizzata oggi la prima proposta della Fiorentina al Leicester per il cartellino di Dennis Praet: dopo i contatti preliminari, proseguiti nel corso della settimana, i viola adesso sono pronti a passare dalle parole ai fatti e inoltreranno formalmente agli inglesi la loro offerta iniziale pari a 7 milioni di euro per rilevare il cartellino dell’ex Samp, lo scorso anno in prestito al Torino (che resta in corsa sul giocatore al pari dei toscani).

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport-Stadio, la sensazione è che la risposta delle Foxes sarà all’inizio negativa – Praet viene valutato almeno il doppio – ma non per questo Pradè e la sua squadra mercato saranno destinati a gettare la spugna in partenza. L’intenzione dei viola è infatti quella di andare al rilancio ed eventualmente proporre al Leicester una formula diversa, come un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato alle presenze che il belga riuscirà a totalizzare a Firenze.