La Uefa e le principali Federazioni europee prendono posizione contro la Superlega: chi partecipa sarà escluso da ogni competizione

C’è una corrente sempre più forte e fastidiosa che spinge per la nascita della cosiddetta Superlega, una élite calcistica composta solo dai top club europei e che sovrasterebbe quindi i singoli campionati. Gli architetti sono naturalmente alcuni dei già citati top club, dal Real Madrid alla Juventus e così via: le principali Federazioni europee (italiana, inglese e spagnola), unite all’Uefa, hanno però preso posizione ed emesso un duro comunicato di condanna per l’iniziativa. Nello statement appena pubblicato si minacciano quei club che dovessero aderire di esclusione da ogni tipo di competizione, compresi i campionati nazionali.

E’ chiaro che per club come la Fiorentina la Superlega sarebbe del tutto penalizzante poiché inaccessibile e di fatto una separazione tra società ricche e meno ricche confinerebbe queste ultime ad una realtà di secondo piano.