La UEFA ha deciso: via il Fair Play Finanziario, sì al salary cap. I dettagli

Il Fair Play Finanziario, introdotto a partire dalla stagione 2011-12, potrebbe presto andare in pensione. La UEFA, ormai da qualche anno, ha evidenziato l’esigenza di un nuovo cambiamento, che sembra essere finalmente alle porte.

Secondo quanto riportato dal NY Times, l’organo che controlla il calcio europeo sarebbe pronto ad introdurre il salary cap al posto del FPF. Una novità importante, che consentirebbe ai club europei di non poter sorpassare il 70% delle proprie entrate, definendo così una regolamentazione diversa rispetto a quella in vigore oggi

Il nuovo sistema dovrebbe essere inserito nel libro ufficiale della UEFA a partire dal prossimo 7 aprile, e dovrebbe chiamarsi “Financial Sustainability Regulations”, ovvero regole di sostenibilità finanziaria. Anche le sanzioni potrebbero cambiare, diventando più rigide.

Con il nuovo sistema, la UEFA non avrebbe solo il diritto di imporre penalizzazioni di tipo economico, ma anche sportivo, arrivando a multe, espulsioni o addirittura, per la prima volta, disporre di un’opzione per la retrocessione dei club da una delle competizioni europee. Ad esempio, in caso di sanzione per una squadra che partecipa alla Champions League, questa verrebbe “retrocessa” in Europa League a causa di una violazione delle regole finanziarie.