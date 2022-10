“La vecchia viola non c’è più, servirebbe anche alla Fiorentina e ad Italiano un nuovo corso”

La Fiorentina esce da Bergamo con gli stessi problemi palesati nella prima parte del campionato e purtroppo con zero punti in saccoccia. Una classifica, quella dei viola, che rimane deludente e una svolta che ancora stenta ad arrivare.

Particolarmente esaustiva, sui momenti vissuti da Atalanta e Fiorentina, è l’analisi che il giornalista Fabio Bianchi fa su La Gazzetta dello Sport: “Venti punti dopo 8 partite la Dea non li aveva mai collezionati. E bisogna andare al 2001-2002 per ritrovare un’Atalanta senza sconfitte a questo punto del campionato. Come dire, piaccia o no il nuovo corso paga. La Fiorentina invece ha solo brutti numeri: non vince in trasferta da 7 gare di fila, ha segnato appena 7 gol in tutto e il gioco continua a non decollare. La vecchia viola non c’è più. Servirebbe anche a Italiano un nuovo corso“.