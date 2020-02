“La vera cosa disgustosa sono gli arbitri. Sono scarsi e fischiano a caso”

Il giornalista del Corriere della Sera, Alessandro Bocci, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno, ecco le sue parole: “La vera cosa di cui essere disgustati è la classe arbitrale, sono scarsi e fischiano a caso, ognuno la vede a modo suo e le nuove regole hanno loro complicato la vita. L’ultimo sette in pagella l’ho dato ai tempi di Collina. I giocatori poi, non aiutano mai. Commisso è esploso anche per la cifra appena spesa sul mercato di gennaio ma non ce l’ha con la Juventus”.