La vera riprova di quanto fosse pesante l’assenza di Gonzalez. Ma ora ci sono due inutili amichevoli che mettono a rischio la sua definitiva ripresa

Quanto fosse pesante per la Fiorentina l’assenza di Nicolas Gonzalez lo avevamo sottolineato a più riprese.

Una riprova di questo l’abbiamo avuta proprio nel match contro il Verona dove Nico, nonostante abbia giocato pochi minuti, è riuscito a timbrare il cartellino, segnando il suo secondo gol stagionale e chiudendo la gara.

Imprevedibilità, fantasia e anche un movimento a tagliare e ad anticipare o smarcarsi dagli avversari, tutte doti che servono come il pane a questa squadra.

Detto questo però ci ha sorpreso molto il fatto che ora, appena ristabilito e tornato in campo, debba ripartire per andare a giocare due inutili amichevoli con la propria Nazionale. Gonzalez deve essere gestito al meglio per evitare che possano esserci ricadute che penalizzino nuovamente e tanto questa squadra; la speranza è che possa esserci spazio per una soluzione ‘diplomatica’ di questo affare, prima che sia troppo tardi.