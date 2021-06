La vicinanza dei tifosi ad Antognoni: tanti attestati per la bandiera viola – FOTO FN

Il futuro di Giancarlo Antognoni alla Fiorentina è ancora incerto. Una cosa che invece non lascia trasparire dubbi è l’attaccamento e l’affetto dei tifosi viola nei confronti dell'”unico dieci”. A testimonianza di ciò, è comparso al Franchi uno striscione con su scritto “La bandiera non si ammaina mai!”. Ma non solo: alle inferriate dello stadio, dietro la curva Ferrovia, è stata appesa anche una maglietta di Antognoni, ovviamente con il numero 10 sulla schiena.