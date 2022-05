La vittoria sulla Fiorentina e lo Scudetto a un passo regalano all’ex Pioli un riconoscimento per il suo ultimo periodo “on fire”

“Pioli is on fire!” cantano ormai da mesi i tifosi rossoneri, sempre più vicini alla conquista del diciannovesimo Scudetto della loro storia. L’allenatore ex Fiorentina, che non brillò più di tanto nella sua esperienza a Firenze, è diventato l’idolo dei supporters del Milan, che all’ultima giornata avranno l’ultimo scontro a distanza con i cugini nerazzurri.

Intanto la Lega Serie A ha riconosciuto a Stefano Pioli il trofeo di “Miglior Allenatore del Mese” di maggio, che l’ex viola riceverà nella sua ultima uscita stagionale al Mapei Stadium in casa del Sassuolo. Il titolo ovviamente gli è stato conferito per l’avvicinamento al traguardo più importante, cui ha contribuito anche la vittoria sulla Fiorentina per 1-0 del 1 maggio.