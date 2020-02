Quella voglia di spaccare il mondo e un traguardo ancora da raggiungere

Combattivo, lottatore su ogni pallone e con la voglia di spaccare il mondo. È così che si è presentato ieri l’attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone al cospetto della sua ex squadra, il Milan. Un ingresso in campo nella ripresa determinante, con la conquista del rigore decisivo per i viola. Ed ecco che torniamo così a riconoscere il giocatore scelto dal ds viola Pradé per rinforzare l’attacco. Nelle ultime uscite il centravanti era apparso un po’ come un corpo estraneo al gioco dei viola, ma la gara giocata ieri ha cancellato ogni ipotesi superflua. Se Cutrone vuole, sa davvero incidere ed essere una spina nel fianco degli avversari, e la sua prova lo dimostra con almeno tre azioni importanti d’attacco create dal momento del suo ingresso in campo e il rigore procurato. Le risposte da lui sono quindi arrivate, e quelle importanti devono ancora arrivare se si pensa che deve ancora trovare il primo gol in Serie A con la maglia viola.