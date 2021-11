La voglia del campo frenata dal Covid: Nico Gonzalez è tornato e la Fiorentina ha bisogno di lui

Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina fa il punto sul ritorno dell’attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez dopo la sua positività al Covid-19. Recuperato sì, ma non ancora al 100%. Per questo l’argentino partirà con tutta probabilità dalla panchina contro il Milan, pronto a subentrare per rimettere minuti nelle gambe e dare una mano a una Fiorentina che ha bisogno del miglior Gonzalez. Un mese di assenza pesa, l’ultima partita giocata contro il Cagliari. Ero il 24 ottobre.

Delle 13 partite giocate dalla squadra viola l’esterno offensivo ne ha giocate solo 8, 2 da titolare. Diciotto giorni a casa e una voglia matta di tornare in campo. Ma serve tempo, soprattutto dopo il Coronavirus. La cosa importante è che sia tornato, adesso parola al campo, dove ha già fatto vedere di poter essere determinante.