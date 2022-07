La volontà di Jovic ha fatto la differenza: La Fiorentina ha il suo centravanti

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, per i prossimi giorni è attesa la fumata bianca per arrivare a Dodò. Con lo Shakhtar si parla, oltre che del terzino brasiliano individuato per sostituire Odriozola, anche del centrale Marlon, in casa di uscita di Milenkovic. Fumata bianca che invece è arrivata per Jovic.

La volontà del giocatore di indossare la maglia viola per riscattare le ultime stagioni poco felici nella Liga ha avuto il suo peso. Con Jovic (cui il Real pagherà circa la metà dello stipendio attuale di 6 milioni) e Cabral, Italiano avrà due attaccanti di valore dopo la partenza di Piatek. Il ds Daniele Pradè continua a lavorare anche su altri tavoli. A ore dovrebbe partire un’offerta ufficiale al Leicester per Praet, reduce da una buona annata in prestito al Torino.