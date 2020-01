L’accoglienza “soft” di Napoli per Sarri: “Gobbo bast… ti sei calato le mutande!”

Giornata di fuoco a Napoli, dove è attesa la Juve per il big match di giornata, non tanto a livello di classifica ma per l’impatto ambientale dei protagonisti. Tra i bianconeri infatti due personaggi a dir poco odiati come Higuain e soprattutto Maurizio Sarri, al primo ritorno da avversario. All’esterno del “San Paolo” infatti è stato affisso nella notte uno striscione che la dice lunga sul clima che si respira: “Sarri gobbo bastardo, sulla Juve ne hai dette tante ma poi ti sei calato le mutande!!”.