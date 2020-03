L’accordo che prende quota tra Fiorentina ed Inter

Sarà un mercato il prossimo, dove la Fiorentina cercherà di spendere bene i propri soldi, non gettandoli al vento, così come proveranno a fare anche altri club importanti di Serie A. Compresa l’Inter. Per questo motivo sta prendendo sempre più quota la possibilità che viola e nerazzurri possano rinnovare i prestiti di Dalbert Henrique da una parte e Cristiano Biraghi dall’altra. Il primo ha avuto fiducia massima nel ruolo di esterno sinistro, prima con Montella e poi con Iachini. Il secondo è importante per l’Inter in chiave lista Uefa, perché cresciuto nel vivaio dei milanesi. Un accordo in questo senso converrebbe ad entrambe le società.