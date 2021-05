L’acquisto migliore della Fiorentina? Quello fatto quasi per caso…

“Bonaventura? E’ una situazione nata in pochissimo tempo. Ci è venuto a trovare Raiola (il procuratore del calciatore ndr) e ci ha detto: “Ma perché non prendete Jack?”. E io gli ho detto che credevo l’avesse già piazzato altrove (Benevento ndr). Ho chiamato Iachini che ha dato il suo benestare e poi anche il presidente Commisso che ha dato il via libera. E così in quattro giorni abbiamo chiuso tutto”.

Le parole che trovate qui sopra sono quelle pronunciate dal direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, nel giorno della presentazione di Giacomo ‘Jack’ Bonaventura. Parole che ci hanno fatto capire un fatto: il miglior acquisto di quest’anno, il club viola lo ha fatto quasi per caso. Senza quell’incontro, senza quella domanda di Raiola, a quest’ora, probabilmente lo avremmo visto giocare con un’altra maglia addosso e saremmo stati qui a registrare anche altri problemi.

Ha avuto annate più prolifiche rispetto a questa ed è vero. Perché Bonaventura ha fatto tre reti in maglia viola, contro Benevento, Crotone e Bologna. Ma sono stati tutti i gol importanti. E al di là di questo, il fatto che balza maggiormente agli occhi è che, a dispetto di una squadra che ha sempre mostrato di avere tanti problemi, lui ha saputo fornire in maniera costante il suo positivo contributo.

E i tifosi gigliati gli sono riconoscenti. Ogni volta che leggiamo commenti su chi dover tenere la prossima stagione sono in pochi ad essere salvati, ma Bonaventura c’è. E’ una costante anche in questo senso. Segno che in campo l’ex Milan ha saputo meritarsi questa fiducia.