Pradè: “Bonaventura-Fiorentina affare chiuso in pochi giorni. Raiola è venuto da noi e poi…”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha spiegato come i viola abbiano chiuso l’affare Bonaventura: “E’ una situazione nata in pochissimo tempo. Ci è venuto a trovare Raiola e ci ha detto: “Ma perché non prendete Jack?”. E io gli ho detto che credevo l’avesse già piazzato altrove. Ho chiamato Iachini che ha dato il suo benestare e poi anche il presidente Commisso che ha dato il via libera. E così in quattro giorni abbiamo chiuso tutto”.

