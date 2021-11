Lady Castrovilli lancia un marchio di gioielli e spiega: “Ci amiamo e sogniamo di creare una famiglia insieme. Ero già tifosa della Fiorentina prima, ma con Gaetano in squadra…”

L’ex Miss Italia e attuale compagna del centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, Rachele Risaliti, ha scelto di diventare imprenditrice, lanciando un marchio di gioielli, aperto in collaborazione con una sua amica.

Intanto l’anno prossimo ci saranno le nozze con il calciatore viola: “Dopo l’Europeo mi ha chiesto di sposarlo con una proposta emozionante e inaspettata – racconta la Risaliti in un’intervista rilasciata al Corriere Fiorentino – con Firenze come cornice, ed il cuore mi batteva a mille. Ho detto subito di sì. Ci sposeremo nel 2022, ma non voglio anticipare nulla sul matrimonio. Lui ha subito appoggiato la mia scelta, così come le nostre famiglie. Ci amiamo e sogniamo di creare una famiglia insieme, come tutte le coppie, per questo condividiamo l’uno le scelte dell’altra e viceversa”.