Lady Castrovilli racconta: “Per un pugno sul labbro ho rischiato di macchiare l’abito da sposa. Per Gaetano la costante presenza di un esperto…”

L’ex Miss Italia Rachele Risaliti, da qualche settimana, dopo tre anni di fidanzamento ha sposato il calciatore della Fiorentina Gaetano Castrovilli, considerato tra i migliori talenti del calcio italiano (fino a qualche anno fa). I due si sono uniti in matrimonio a Firenze, poi sono volati alle Maldive prima e in Sri Lanka dopo. Lady Castrovilli, nell’intervista rilasciata alla rivista “Nuovo”, ha rivelato alcuni retroscena sul loro giorno speciale: “Prima di fare il mio ingresso in chiesa mi è venuta voglia di andare in bagno per fare la pipì. E questo nonostante ci fossi appena andata”.

“Quindi mi sono dovuta rivestire rapidamente ma nella fretta mi sono data un pugno sul labbro che ha cominciato a sanguinare per cui tutti temevano che mi macchiassi il vestito. Dopo la cerimonia volevo vedere meglio l’abito della mia testimone di nozze ma, allargandole lo spacco, il vestito si è strappato e ho rischiato di lasciarla in intimo”.

Sul marito calciatore, aggiunge: “Gaetano è reduce da un brutto infortunio. La presenza di un esperto è importantissima per permettergli di recuperare al più presto la forma di sempre in modo da tornare in campo a giocare”, ha raccontato Rachele. Con loro, infatti, c’era il fisioterapista del calciatore, che ha lavorato con lui per un pronto recupero.