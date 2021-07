Lady Castrovilli: “Voglio sposare Gaetano, aspetto mi chieda la mano. Spero si decida!”

Al settimanale Di Più ha parlato la fidanzata del neo campione d’Europa e centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli Rachele Risaliti. Questo un breve estratto della sua intervista: “Quando ho conosciuto Gaetano ero sola e non avevo nessuna voglia di innamorarmi. Mi è stato presentato da alcuni amici: non sapevo chi fosse o cosa facesse. E’ stato un colpo di fulmine. Non volevo che accadesse, invece così è stato. Abbiamo grandi progetti. Conviviamo e come molte ragazze della mia generazione mentirei se dicessi che non penso alle nozze. Il prossimo 23 ottobre festeggeremo due anni insieme. Quello di andare all’altare è il sogno di tutte le ragazze innamorate. La decisione di chiedermi la mano però aspetta a lui. Speriamo che si decida”.