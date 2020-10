Lady Pezzella a FN: “Fiorentina non ha chiesto a German di rinnovare il contratto, ma solo se voleva restare o meno. Il mercato? Volevamo solo rimanere a Firenze”

Le voci di mercato, un contratto che scadrà a giugno 2022, un infortunio che lo ha portato fuori dai campi per un mese. E poi anche una sfuriata sui social che ha fatto molto discutere. Il capitano della Fiorentina, German Pezzella, continua ad essere sotto la luce dei riflettori per tante ragioni. Fiorentinanews.com ha contattato la compagna del giocatore, la modella Agustina Bascerano, per cercare di approfondire alcuni temi Come sta German dopo l’infortunio? È stato un momento difficile?

“Adesso sta bene, per fortuna può ricominciare a giocare. Sono cose che accadono nel suo lavoro. È sempre positivo, punta sempre in avanti, e questo è uno dei suoi punti di forza”.

Quanto è importante per German vestire la fascia di capitano?

“Per lui è molto importante essere un riferimento all’interno del club e indossa la fascia con molta felicità”. Come avete vissuto l’uscita in maniera insistente di voci di mercato che riguardavano German e un futuro lontano da Firenze?

“Abbiamo sempre saputo che saremmo rimasti qui, siamo sempre stati calmi”.

Spera in un futuro ancora a Firenze, dove sappiamo che voi vi trovate molto bene, e quindi in un rinnovo del suo compagno con la Fiorentina?

“La Fiorentina non gli ha chiesto di rinnovare il contratto, ma solo se volevamo restare qui o meno”.

I progetti futuri di Agus Bascerano quali sono?

“Mi sento molto bene e i miei piani per il momento sono di visitare la mia famiglia, che non vedo da molto tempo a causa della pandemia. E poi andrò a lavorare a New York”.

E con Pezzella? Avete pensato ad un figlio?

“Non abbiamo ancora pianificato un bambino. Quindi la nostra vita va avanti come sempre. Condividendo il nostro lavoro e i nostri momenti insieme”.