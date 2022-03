Lady Venuti: “Troppi messaggi contro Lorenzo, ci sono persone che vivono in metropolitana per schivare le bombe, un autogol a confronto è una grande stron****”

Dopo l’episodio sfortunato di ieri sera, leggasi autogol, la compagna del terzino destro della Fiorentina, Lorenzo Venuti, ovvero Augusta Iezzi è scesa in campo per difendere il giocatore: “In questo preciso momento che stiamo vivendo, ci sono problemi ben più gravi di un pallone che ti sbatte addosso. Ricordiamoci che il calcio è bello, è uno sport che appassiona e che unisce gli animi. Teniamolo a mente ed evitiamo di scrivere cose poco carine e prive di senso”.

Poi ha aggiunto: “Sono molto riservata per quel che riguarda la mia vita privata, non parlo mai di Lorenzo, ma in questa occasione devo farlo, perché sto ricevendo troppi messaggi. Alcuni sono di incoraggiamento, e quindi vi ringrazio, ma è un episodio sfigato che è capitato e che passerà”.

Infine ha concluso dicendo: “Ci sono persone che vivono in metropolitana per schivare le bombe, mi sembra che un autogol a confronto sia una grande stronzata (testuale ndr)”.