Lafont finisce nel mirino del Real Madrid: i dettagli

Vi ricordate di Alban Lafont? L’ex portiere della Fiorentina, oggi in forza al Nantes a cui è stato ceduto in prestito biennale con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore del club viola, è finito nel mirino del Real Madrid. Come si legge su Defensa Central, le prestazioni dell’estremo difensore francese hanno impressionato il club spagnolo: Lafont infatti, ha conseguito 11 clean sheet sulle 33 partite con il Nantes. Un’interesse, quello dei Blancos, che risale a diverso tempo fa: l’ex Fiorentina è stato seguito dal Real Madrid ai tempi del Tolosa, ma alla fine scelse di provare l’avventura in Serie A. Le Merengues però, prenderebbero in considerazione l’ipotesi di acquistare Lafont soltanto in caso di partenza di Alphonse Areola, in prestito dal PSG.