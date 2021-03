Lafont-Lirola, il duo della Fiorentina che vola in Ligue 1

Ci sono due giocatori di proprietà della Fiorentina che stanno giocando in prestito in Ligue 1. Si tratta di Alban Lafont, al Nantes ormai da una stagione e mezzo, e Pol Lirola, trasferitosi all’Olympique Marsiglia nell’ultima sessione di mercato.

Il portiere è stato tra i protagonisti dell’incredibile vittoria del Nantes in casa del Paris Saint-Germain per 2-1. Incolpevole sul gol dei parigini, Lafont ha salvato il risultato più volte permettendo ai suoi di restare in partita e poi di ribaltarla. Buone notizie anche per il Marsiglia di Lirola, che ha vinto due partite in quattro giorni. Sempre in campo lo spagnolo, schierato da Sampaoli come esterno destro di un 3-5-2 in un ruolo in cui alla Fiorentina non aveva reso all’altezza delle aspettative.