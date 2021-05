Lafont: “Sono contento che il Nantes mi abbia riscattato, vuol dire che il club crede in me”

Il riscatto delle ultime ore da parte del Nantes ha provocato gran soddisfazione in Alban Lafont che a Le10sport ha espresso la sua felicità: “Questo riscatto è una prova di fiducia reciproca, sono felice di questa operazione del Nantes. Questo il segno che sto lavorando bene e la società conta su di me. L’allenatore mi ha nominato capitano e questo prolungamento va in quella direzione. Spero proprio che il meglio debba ancora arrivare. Voglio portare la mia esperienza e ciò che ho imparato qui a Nantes“.

Per Lafont appena un anno con la maglia della Fiorentina, nella stagione 2018/19, ed una retrocessione evitata all’ultima giornata: con il Nantes dovrà cercare la stessa impresa ma i suoi sono terzultimi per ora.