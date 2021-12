L’agente di Augustin Alvarez incontra il Milan dopo la Fiorentina. L’uruguagio si sente pronto per il grande salto

La voglia di vestire la maglia di un club europeo, in particolare di una squadra italiana, è grande almeno quanto quella di fare gol. Così almeno sembra, a giudicare dai movimenti dell’agente di Augustin Alvarez Martinez, attaccante classe 2001 del Peñarol già nel giro della nazionale uruguaiana.

Ieri, come scrive La Gazzetta dello Sport, il rappresentante di Alvarez ha incontrato i dirigenti del Milan nella sede di via Aldo Rossi, ma quella del Portello è stata solo l’ultima tappa di un piccolo tour italiano che lo aveva già portato tra mercoledì e giovedì ancora a Milano, sponda Inter, e poi a Firenze, per un faccia a faccia con la Fiorentina. Alvarez si sente pronto al grande salto in Europa e cerca una nuova casa, insomma, e il suo profilo è stato proposto anche al Milan perché certe caratteristiche possono rispondere all’identikit dei giocatori seguiti sul mercato dai rossoneri. N