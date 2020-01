L’agente di Pedro in arrivo a Firenze: tutto pronto al prestito

L’agente del giocatore della Fiorentina Pedro, Marcio Giugni è partito dal Brasile verso l’Italia per incontrarsi con la Fiorentina. Il procuratore dell’attaccante, secondo quanto riportato da Vene Casagrande, esperto giornalista che segue le vicende del Flamengo, parlerà con la Fiorentina di un prestito alla società rossonera.

O empresário de Pedro, Márcio Giugni, chegou a um acordo com o Flamengo e viaja nesta terça para se reunir com a Fiorentina. O encontro com os italianos acontecerá até quinta. O agente vai conversar pessoalmente com os italianos para conseguir a liberação por empréstimo. #ODia

— Venê Casagrande (@venecasagrande) January 14, 2020