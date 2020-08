L’aggiornamento su Pulgar: Nuovo tampone per il cileno, l’esito…

Come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni, Erick Pulgar è l’unico giocatore della Fiorentina ancora positivo al Covid-19. Il risultato dei primi test aveva coinvolto anche Ghidotti, ma il giovane portiere si è già negativizzato (LEGGI QUI) e ha già ripreso ad allenarsi.

Per quanto riguarda il centrocampista cileno, nella mattinata odierna si è sottoposto ad un nuovo tampone. Per avere l’esito, però, bisognerà attendere la giornata di domani. Lo stesso Pulgar aspetta buone notizie, così da permettergli di mettersi a disposizione di mister Iachini in vista dell’inizio del campionato, in programma per il weekend del 19-20 settembre.