L’AIA ha reso pubblico l’audio sul gol in fuorigioco di Acerbi: “Perché ha ripreso il gioco!?”

Come riportato da gazzetta.it l’AIA ha reso noti gli audio di Spezia-Lazio con il famigerato gol di Acerbi in fuorigioco per il quale furono fermati Pairetto e Nasca. Ecco il dialogo degli arbitri in quell’occasione:

“Guarda Nikolaou e Acerbi eh, occhio occhio occhio”. “Lì è buono”. “Occhio eh, non vedo”. “Guarda Acerbi”. “Torna tutto indietro: questo è buono, ma là dobbiamo mettere la linea, aspetta. Dammi il recupero”. Pausa. “Ok” si sente in sottofondo, ed è uno nella Sala Var a Lissone ma non c’è ancora la definizione geografica del fuorigioco: è un ok fra componenti di Var e Avar e non diretto a Pairetto. “La linea del 43, guarda quella”. Fischio in campo: il gioco riprende. “Oh, santo Dio, perché ha ripreso? No, no!”. Ecco l’audio incriminato fra Lissone e Pairetto al “Picco”.