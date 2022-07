L’AIA promuove cinque arbitri in Serie A. Momento storico: c’è il primo arbitro donna in massima categoria

L’Associazione Italiana Arbitri ha presentato la formazione dei Ruoli Arbitrali Nazionali per la stagione sportiva 2022/2023. C’è stata in data odierna una conferenza stampa in quel di Coverciano. Sono stati anche designati tutti gli arbitri nelle varie Commissioni Nazionali.

Sei arbitri sono stati dismessi da CAN a CAN C (per dimissioni, valutazioni tecniche o adozione di provvedimento disciplinare): Abbattista, Di Marino, Robilotta, Giacomelli, Pasqua e Marini. Al contrario, cinque arbitri hanno fatto il percorso inverso, ovvero sono stati promossi da CAN C a CAN: Feliciani, Gualtieri, Perenzoni, Rutella e Maria Sole Ferrieri Caputi. Quest’ultima è il primo arbitro donna nella storia della Serie A.