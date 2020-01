Lakti: “Kumbulla? Bravo ragazzo e ottimo giocatore. Vlahovic mi ha impressionato sin dal ritiro di Moena…”

L’ex capitano della Primavera della Fiorentina Erald Lakti, intervistato da La Nazione ha parlato del difensore del Verona Kumbulla (di origine albanese) ma non solo: “È un bravissimo ragazzo oltre che un ottimo giocatore. Vlahovic? Si è sempre visto che Dusan aveva un altro passo rispetto ai suoi compagni. In ritiro a Moena mi ha impressionato ma so che può ancora fare meglio”.