L’allievo può già far coppia con il maestro: Iachini studia la nuova difesa ma chi resta fuori?

Stessa nazionalità, stesso background: nessuno come Lucas Martinez Quarta si può dire erede di German Pezzella, di cui però può diventare immediatamente partner difensivo. Secondo il Corriere dello Sport infatti, l’ex River potrebbe disputare la sua prima partita in maglia viola domani contro l’Udinese, accanto proprio al capitano. Al di là della conoscenza con i compagni infatti, il feeling con il campo non l’ha mai perso il classe ’96, giunto alla Fiorentina dopo aver iniziato la stagione con i Millonarios e averla proseguita con l’Albiceleste. Chi gli lascerà il posto però nella difesa a 3 di Iachini (magari a gara in corso)? Il ballottaggio sarebbe tra Milenkovic e Caceres, con l’uruguaiano che rischia molto di più vista anche la leggerezza con lo Spezia della settimana scorsa.

