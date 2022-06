L’alter ego di Torreira che non c’è. La Fiorentina cambia pelle e vira su un centrocampo muscolare e con più jolly possibili. Ecco come nasce il nome di Grillitsch

Torreira quasi sicuramente non rimarrà. Un anno passato insieme, da 8 per diversi mesi, da 6 nel finale di stagione, ma la Fiorentina era praticamente sicura di aver trovato il centrocampista giusto, il regista che da anni cercava. E poi l’empatia con la gente, con il pubblico, con la città. Un trottolino, forte tecnicamente, ma anche fisicamente, nonostante la bassa statura, il baricentro basso. Voluto fortemente da Pradè, che già lo aveva avuto a Genova sponda Sampdoria, e che appena le condizioni sono state giuste lo ha portato a Firenze.

Ma poi cosa è successo davvero? Da una parte le cifre stabilite per il riscatto, sia con l’Arsenal che con il calciatore, e magari l’esigenza di limare un po’ il lato economico. Dall’altro le voci che girano in città da tempo, di una presunta lite del calciatore con Italiano, per una panchina di troppo nel finale di stagione. Ci sta tutto, ci stanno entrambe le teorie, quello che sembra certo è che oggi l’ex blucerchiato difficilmente tornerà a Firenze.

La prima alternativa sembra essere davvero Grillitsch, in scadenza con l’Hoffenheim. Un classe 1995 che potrebbe rappresentare un’occasione, a costo zero. Certo, una nuova scommessa, un punto interrogativo ma anche un calciatore del quale dicono tutti un gran bene. Austriaco, alto quasi 1.90, insomma caratteristiche diverse ma che potrebbero diventare utili assieme a quelle che ha un Amrabat ritrovato e rigenerato dalla cura Italiano.

Insomma, se Torreira non rimarrà in viola, non arriverà un calciatore con le sue identiche caratteristiche. Troppo pochi i giocatori così in circolazione e soprattutto troppo cari. Meglio virare su qualcosa di diverso, anche dal punto di vista tattico. Meglio pensare ad un centrocampo più muscolare e con più jolly possibili. Si va in questa direzione.