L’altra “dimensione” del pallone di Franck Ribery

Di questi tempi era abituato a lottare per vincere la Bundesliga. E, magari, per preparare una finale di Coppa europea. Ma come scrive La Gazzetta dello Sport, Franck Ribery sta invece scoprendo un’altra dimensione del pallone: la lotta per la salvezza. Il campione francese sta vivendo questo momento delicato della Fiorentina con un coinvolgimento totale. È lui a rincuorare i compagni. E, quando capita, anche il presidente Rocco Commisso. L’anima da leader non si è annacquata con l’età.