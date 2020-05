L’altra faccia del ritorno in campo della Bundesliga

Nel weekend appena terminato è tornata in campo la Bundesliga, il primo dei campionati europei che ha ripreso il suo corso dopo l’emergenza Coronavirus. Dal punto di vista degli ascolti, sia in Germania che all’estero, è stato un successo: grande era la voglia degli appassionati di calcio di tornare a vedere una partita. L’altra faccia della medaglia, però, racconta un’altra storia, che farà discutere nei prossimi giorni. Alla fine della giornata di Bundes, sono stati ben otto i calciatori che si sono infortunati: un numero superiore alla media, che si spiega con il lungo periodo di inattività affrontato dai giocatori. Anche in Italia, alla ripresa degli allenamenti, si sono verificati diversi infortuni e il motivo è lo stesso. La Serie A, quando tornerà in campo, lo farà ogni tre giorni e per questo è presumibile aspettarsi anche nel nostro campionato diversi infortuni.