L’altra partita del girone della Fiorentina: a Riga arrivano gli Hearts per riscattare la figuraccia del primo turno

Esordi diametralmente opposti per RFS Riga e Hearts od Midlothian in Conference League. Se la compagine scozzese aveva subito un netto 4-0 davanti ai propri tifosi contro l’Istanbul Basaksehir, i lettoni non avevano affatto sfigurato contro la Fiorentina, strappando un punto dal ‘Franchi’. Questa sera, in contemporanea alla sfida dei Viola in Turchia, le due squadre si affronteranno a Riga, in un incontro che ovviamente interesserà ai giocatori di Italiano.

Le due squadre partono sicuramente dietro nel calcolo delle probabilità del passaggio del girone, complici due rose che hanno una caratura meno internazionale rispetto alle altre due del gruppo A. La Fiorentina però non dovrà ripetere gli errori della prima giornata e cercare di racimolare più punti possibile per provare a evitare lo spareggio contro l’uscente dall’Europa League. Ricordiamo, infatti, che la seconda classificata del girone di Conference dovrà superare la terza piazzata della seconda competizione europea per raggiungere gli ottavi di finale.