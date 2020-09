L’altro mestiere di Franck

Franck Ribery da quando è arrivato a Firenze, fa un altro mestiere: non ha più l’età per macinare chilometri sulla destra come faceva ai tempi del Bayern. Come rimarca La Gazzetta dello Sport, Iachini lo ha spostato dentro al campo dove può proporsi per la prima punta e per gli inserimenti di Chiesa, Castrovilli, Bonaventura. Franck corre meno ed è libero di inventare di più. Rispetto al passato cerca la porta avversaria con più continuità. Cerca il gol con uno spirito diverso e non è un caso che nelle amichevoli estive sia risultato il capocannoniere viola con quattro centri.

