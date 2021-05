L’amara rivelazione dell’ex Fiorentina: “Ora provo ripudio per il calcio. Semplici non è un allenatore “da ragazzi”, perché…”

A Lady Radio ha parlato l’ex calciatore della Fiorentina Primavera allenata da Semplici Saverio Madrigali. Queste le sue parole sul suo passato in viola e sull’allenatore che affronterà oggi la Fiorentina: “Provo ripudio verso il calcio. A 12 facevo la tratta Pisa-Firenze tutti i giorni, tanti ragazzi fanno sacrifici per poi non essere ripagati durante le partite e gioca un altro perché paga di più. Ma cosa è questo schifo? A Lucca mi misero fuori rosa senza una motivazione valida per 3 mesi. A Firenze però ricordo che ci trattavano come giocatori veri, a partire da Semplici che secondo me non è un allenatore “da ragazzi”. Mi ha lasciato il ricordo di un allenatore preparato e sempre pronto a dare una mano”.