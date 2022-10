L’amore dei tifosi per la Fiorentina non si ferma: domani sera il Franchi sarà pieno

La Fiorentina non sta vivendo un bel momento, ma la partita di domani sera contro l’Inter può essere l’occasione per rialzare la testa. Lo hanno capito i tifosi viola, che riempiranno il Franchi per sostenere la squadra durante i novanta minuti.

Saranno 35mila – come riporta la stessa Fiorentina sui propri canali – i presenti allo stadio domani sera. La squadra di Italiano sarà spinta da una bolgia di cuori viola, ricordando inoltre che la Curva Fiesole ha in serbo una coreografia speciale.