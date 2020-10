L’anagramma di Bartoletti sul futuro della panchina della Fiorentina

Maurizio Sarri alla Fiorentina? Qualcuno comincia a crederci veramente, o forse no. Il noto giornalista Marino Bartoletti, che poco tempo fa ha condotto un evento dedicato all’ex tecnico di Napoli e Juventus, si è sbilanciato e ha pubblicato su Instagram un anagramma. “Uomo rialzava irrisi“, che significa “Maurizio Sarri in viola“. Indizio di mercato o semplice endorsement? Ai posteri l’ardua sentenza, ma con Iachini in discussione le voci sul tecnico di Figline si fanno sempre più forti.

