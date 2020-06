L’analisi reparto per reparto in vista della ripresa: dall’incognita Caceres alle voci di mercato per i big, dal futuro ‘dieci’ Castrovilli alle staffette in attacco

Sul Corriere Fiorentino troviamo l’analisi reparto per reparto dei viola, che si apprestano a tornare in campo dopo oltre tre mesi dall’ultima uscita. La Fiorentina ripartirà dalla difesa a tre, quella con cui Iachini ha costruito la sua solida risalita in classifica: otto gol subiti in nove partite sono un ottimo punto di partenza, ma a partire dalla prossime settimane l’idea è di passare a quattro. In quel caso resterà fuori uno tra Dalbert e Lirola. In particolare non è scontata la presenza di Caceres, ultimo a rientrare in gruppo. Può dar fastidio anche il mercato: sia Milenkovic che Pezzella sono al centro di mille voci.

In mediana la certezza è Castrovilli, futuro dieci che nelle ultime gare prima dello stop aveva accusato una leggera flessione. Insieme a lui Pulgar davanti alla difesa e Duncan. Quando verrà abbandonata la linea a tre ci sarà il progressivo passaggio al rombo: per adesso Benassi e Badelj sono due alternative che devono tenersi calde per i tanti appuntamenti ravvicinati.

Per l’attacco si aspetta a braccia aperte il ritorno di Ribery, e nel frattempo si riparte con Chiesa–Vlahovic. Sia il serbo che Cutrone sono stati colpiti dal Covid e in particolare nelle prime sedute hanno svolto allenamenti blandi. Aria di staffetta? L’ex Partizan parte comunque in vantaggio. L’arma in più potrebbe arrivare da Kouame, mentre il rischio sono le sirene di mercato attorno a Chiesa. Inter, Juventus e Man. United il tarlo nella testa di Federico, a cui è stato chiesto di dare tutto fino alla fine.