L’analisi tattica: “Prandelli, andando a pressando alto, ha ingolfato la fase offensiva dello Spezia. Si vede la mano del tecnico in difesa, ma non in attacco”

Dopo la vittoria della Fiorentina contro lo Spezia, per analizzare la prestazione degli uomini di Prandelli dal punto di vista tattico, la redazione di Fiorentinanews.com ha intervistato il match analyst Michele Tossani: “Ieri hanno funzionato i cambi di Prandelli. Ha tolto un attaccante ma ha inserito calciatori che poi si sono rivelati importantissimi come Castrovilli ed Eysseric. Nel primo tempo la Fiorentina è andata a prendere alta lo Spezia forzando il palleggio dei liguri. La fase di non possesso è stata studiata per giocare più alti. Prandelli ha ingolfato la fase offensiva dello Spezia anche se in attacco la Fiorentina non ha prodotto niente. La mano del tecnico di Orzinuovi? In fase difensiva si vede il lavoro fatto da Prandelli, in fase offensiva no”.

