L’analisi tattica: “Prandelli intraprenderà da subito una strada nuova. I tre calciatori fondamentali per il nuovo corso viola…”

Come giocherà la Fiorentina di Prandelli? Il quesito avrà una risposta tra poco più di 48 ore quando il tecnico di Orzinuovi di ritorno a Firenze, comunicherà la formazione ufficiale che scenderà in campo contro il Benevento. Per cercare di fare chiarezza sugli elementi a disposizione di Prandelli ma non solo, Fiorentinanews.com ha contattato Michele Tossani, match analyst e opinionista televisivo.

Michele, come primo principio tattico secondo lei, cosa chiederà Prandelli alla sua squadra?

“Sicuramente il tecnico di Orzinuovi chiederà alla Fiorentina di essere una squadra propositiva, di mettere in atto un gioco più di possesso. Fondamentalmente il cambiamento credo sarà questo. Per quanto riguarda il modulo con i calciatori che ha a disposizione Prandelli probabilmente il modulo più adatto, considerando il fatto che Pulgar non è al meglio, potrebbe essere il 4-2-3-1″.

Secondo lei tra i calciatori in rosa, quali sono quelli più “Prandelliani”?

“Sicuramente Amrabat e Callejon. Poi anche Bonavantura grazie alla sua grande duttilità nel giocare in tanti ruoli. Prandelli penso che cambierà immediatamente sistema di gioco ma non potrà esagerare perchè altrimenti con troppi impulsi la squadra potrebbe andare in confusione. Allo stesso tempo penso che intraprenderà subito una nuova strada”.